200 proverbi in dialetto gaviese in un libro dove si possono anche ascoltare. “Proverbi gaviesi dei fratelli Carrea – Ciù bèlu che sèntu ràti patanüi” edito da Edizioni Epoké esce oggi nelle librerie. È stato scritto da un’ingegnera aerospaziale di 30 anni, Marta Odino, che vive lontana da Gavi ormai da anni per studio e per lavoro. Questa gaviese doc non solo non ha dimenticato le sue radici ma vuole tramandare la lingua locale per evitare che si perda definitivamente. Marta ha così iniziato a intervistare e filmare “i fratelli Carrea”, sua mamma Carla e suo zio Enzo, conosciuto a Gavi come “il Nudo”, grazie ai quali ha creato una vera e propria raccolta. Così, ogni proverbio in dialetto è accompagnato da una traduzione letterale e da una breve spiegazione e il qr code presente in ogni pagina permette di colegarsi al podcast per ascoltare la pronuncia di ogni detto disponibile sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Amazon Music, Audible, Apple Podcasts, Google Podcasts. Tante informazioni sono presenti anche Facebook e Instagram. Il libro da oggi è disponibile sul sito di Edizioni Epoké e nelle librerie locali. Da aprile anche su Amazon.it in versione ebook. Sarà presentata il 26 maggio a Gavi nel salone del Comune.