300 bottiglie di Gavi docg per aiutare la lotta contro la fribrosi cistica. La Cantina produttori del Gavi lancia da oggi, 4 dicembre, una campagna di raccolta fondi a favore della Lega Italiana Fibrosi cistica, che ha sede nell’ospedale Giannina Gaslini di Genova, dove sono ricoverati molti bambini affetti da questa malattia che comporta, tra l’altro, difficoltà respiratorie e nell’assorbimento dei cibi. A Genova si esegue il test sui neonati per comprendere chi può essere colpito dalla fibrosi cistica e la ricerca in questi anni ha fatto importanti passi avanti: oggi si può dire che c’è una porta aperta per la creazione del farmaco che potrà correggere il difetto molecolare da cui di genera la fibrosi ma servono ancora tempo e soprattutto fondi ingenti. Per questo, acquistando il vino della Cantina produttori del Gavi si aiutano i bambini del “Gaslini”: in vendita al prezzo minimo di 5 euro ci sono 300 bottiglie di vino “Primi grappoli”. “La Cantina – dice Orietta Alice, amministratore delegato della società – come cooperativa di agricoltori del Gavi vuole condividere una parte del suo prodotto, frutto del lavoro dei soci, con chi soffre ed è meno fortunato. Voglio ringraziare lo studio fotografico di Maurizio Ravera che ha sensibilizzato la Cantina su questo delicato tema e in ogni modo si è speso per farci avere i contatti ufficiali con l’Istituto Gaslini”