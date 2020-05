Cambia il direttore della 5 Valli ma l’amministratore delegato, Angelo Gandini, non dà spiegazioni. L’ingegner Marco Butti, in carica dal 2018, ha lasciato l’azienda che gestisce la raccolta rifiuti ad Arquata, in Val Borbera, Val Curone e Val Grue il 6 maggio scorso è stato sostituito da Marco Rivolta, proveniente dall’Aral, la società pubblica di Alessandria titolare delle discariche dei rifiuti di Castelceriolo, Mugarone e Solero-Quargnento. A Gandini è stato chiesto il motivo dell’arrivo di Rivolta e quali siano le sue competenze ma il silente amministratore delegato si è limitato a scrivere via email che al neo direttore “vanno i migliori auguri di buon Lavoro da parte del Consiglio di amministrazione”. Il curriculum di Rivolta è rintracciabile sul web: abita a Vigevano ed si è laureato nel 1991 all’Università degli Studi di Pavia con una tesi sul recupero delle discariche non controllate di rifiuti solidi urbani.

Era entrato in Aral a novembre del 2018 come direttore tecnico e del personale dopo vari incarichi in società pubbliche e private in Lombardia sempre nell’ambito dei rifiuti. Butti invece era diventato direttore nell’agosto di due anni fa per cercare di far funzionare dal punto di vista tecnico e strategico la società, all’epoca in grosse difficoltà economiche a causa di una serie di scelte errate da parte degli amministratori. L’ingegnere aveva già presentato le sue dimissioni a luglio dello scorso anno dopo una riunione dell’organismo di controllo analogo della società e stavolta ha lasciato definitivamente l’incarico, mentre Gandini resta in silenzio.