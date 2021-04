6 mila salviette igienizzanti donate alle scuole dalla Sanidra.

Un gesto importante per tutelare la salute degli alunni delle scuole di Gavi da parte di un’impresa del territorio. La ditta Sanidra del gruppo Lolaico di Novi Ligure, specializzata in disinfezioni con ozono per la sterilizzazione di aree aziendali e abitazioni private, ha donato circa 6 mila salviette monouso igienizzanti alle scuole gaviesi.

Il sindaco Carlo Massa e l’assessore alla Pubblica Istruzione Carla Poggi hanno consegnate le salviette a Sabrina Caneva, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Cornelio De Simoni”. Il gruppo Lolaico è guidato da Giacomo Lolaico, imprenditore che lo scorso anno ha permesso la riattivazione dell’illuminazione artistica del Forte e già candidato nella lista di Massa