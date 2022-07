Sei concerti e un concorso pianistico: l’edizione 2022 del Festival Settimane Musicali Internazionali è ancora più ricca. La rassegna, organizzata dall’associazione musicale Pentagramma, inizia domani sera, 16 luglio, a Basaluzzo. Alle 21, nell’Oratorio di Sant’Antonio, si esibiranno Silvia Gira al violoncello e Lucia Paradiso al pianoforte nel concerto dal titolo “Charmingcello”. In programma musiche di Franck, Dvorak e Grieg. Il festival, diretto da Gianluca Faragli, raccoglie fondi a favore della Lilt di Novi Ligure, associazione che si occupa della lotta contro il cancro, e prevede concerti anche a Francavilla Bisio, Carrosio, Parodi Ligure, San Cristoforo e Arquata Scrivia. A novembre, a Gavi, il concorso pianistico “Oltregiogo Piano Competition”, aperto a tutti i giovani musicisti italiana e stranieri dai giovanissimi fino ai trent’anni.

Il concorso prevede anche borse di studio offerte dal Rotary Club Gavi Libarna e da “Tuttomusica- Taulino Strumenti Musicali” di Alessandria. Il Festival, spiegano gli organizzatori, “rientra tra le istanze triennali presentate al Ministero della Cultura, per quest’anno è stato necessario inserire un biglietto minimo di 3 euro proprio per continuare a portare avanti in contemporanea una raccolta fondi per la Lilt”. Il Festival viene realizzato come sempre in collaborazione con l’Associazione Oltregiogo, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di Fondazione CRT e il sostegno di sponsor locali.