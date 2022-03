I cittadini colorano il loro paese. Succede a Bosio, dove da giorni un gruppo di abitanti, riuniti nel Progetto Bambini Bosio, sta allestendo un Parco giochi diffuso. Il Comune ha dato l’ok alla loro proposta e da giorni i genitori dei bambini stanno disegnando lungo le strade e nelle piazze giochi e percorsi educativi. L’asfalto sarà dipinto per disegnare antichi giochi come la campana in piazza Mogge, nel parcheggio accanto alla chiesa e nel rione Spessa. Inoltre, in uno spazio nel centro storico e nel piazzale davanti al campo da calcetto. Per i bambini un motivo in più per giocare insieme all’aperto come è già stato sperimentato in altre realtà, come a Salerano Canavese, in provincia di Torino. Il progetto è stato finanziato dalla pro loco.