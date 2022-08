A Bosio ritorna la Festa del Major ma senza i tradizionali fuochi d’artificio

La siccità ha consigliato di emanare una norma nazionale e una regionale per cancellare gli spettacoli pirotecnici dalle feste di piazza. E’ quanto comunicato dalla Prefettura e dai Vigili del Fuoco che inoltre precisano che “eventuali piogge nei giorni o nelle ore precedenti, non garantiranno l’abrogazione del divieto”.

Così come già accaduto per altre feste, anche Bosio, venerdì 19 agosto dovrà rinunciare ai fuochi d’artificio.

Resta invece confermato il programma previsto per la Festa del Majör, tradizionale appuntamento che viene organizzato alla vigilia della festa patronale di San Bernardo che ricorre il 20 agosto. Per tutta la giornata, saranno allestite le bancarelle della fiera e luna park, in serata stand enogastronomici e spettacoli vari per le vie del paese. Quest’anno oltre alla storica manifestazione musicale nel campo presso la chiesa parrocchiale, ci sarà un nuovo evento musicale in centro paese.

Sabato 20 agosto, sfilerà per le vie del paese la tradizionale processione con la statua del Santo e i Cristi delle Confraternite.

(Foto: Comune di Bosio)