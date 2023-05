A Cabella si gioca all’aperto.

Cabella Ligure aderisce alla “Giornata del gioco libero all’aperto” indetta per sabato 27 maggio dalla Regione, organizzando un pomeriggio di giochi, gare ed intrattenimento per grandi e piccini.

Una bella iniziativa che potrà realizzarsi solo se il tempo sarà clemente; già, perché a un inverno siccitoso, come è evidente, sta facendo seguito una primavera piuttosto umida. Dunque, come suggeriscono gli organizzatori della manifestazione, “uno sguardo al cielo tenendo le dita incrociate, perché solo la pioggia potrebbe fermare la giornata dedicata al gioco libero all’aperto”.

Intanto, con questo spirito scaramantico nel paese valborberino si sta predisponendo tutto per accogliere i partecipanti al pomeriggio di giochi per grandi e piccoli che si terrà dalle 15 nei giardini pubblici e per le vie del paese.

Alla manifestazione, organizzata in collaborazione con Pro Loco e Associazione “Roba da Streije”, hanno aderito anche il Gruppo Scout Agesci Novi1 e Tortona1 ed il Circolo Scacchistico di Novi Ligure, mettendosi a disposizione per intrattenere le persone che interverranno. E di giochi ce ne saranno per tutte le età.

Sarà possibile sfidarsi in gruppo nel percorso a tappe di GioCabella che si snoda nei vicoli del centro storico o partecipare al torneo di scacchi da tavolo, organizzato dal vicepresidente del Circolo Scacchistico Novi Scacchi Andrea Assanelli, o semplicemente assistere alle partite che si terranno sulla scacchiera gigante installata nei giardini pubblici del paese. E ancora giochi di gruppo a cura degli Scout, letture per i più piccoli e una merenda per tutti completeranno l’intrattenimento del pomeriggio di divertimento e giochi all’aria aperta.