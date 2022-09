A Francavilla Bisio la Giornata della Cultura Americana

Il Centro Studi John F, Kennedy e l’Associazione Lettere e Arti di Francavilla Bisio, in collaborazione con la Biblioteca Civica Comunale e con la Pro Loco, propongono per sabato 17 settembre, la XV edizione di Usa Culture Day, “Giornata della Cultura Americana”. Come spiegano gli organizzatori: “Dopo un 2020 e 2021 nei quali la giornata si è dovuta limitare ad interviste e presentazioni via web e all’annullo filatelico in collaborazione con Poste Italiane, si ritorna in presenza con un tema come sempre di attualità. Si parlerà di scuola prendendo spunto dalle implicazioni distopiche di una meritocrazia spinta all’estremo”

Il programma del Usa Culture Day prevede: alle 16.30 visita guidata al centro Studi JFK di Francavilla Bisio a cura della Biblioteca Comunale. Il ritrovo è nei locali della Soms. Alle 17.30 presentazione del volume “La Classe” di Christina Dalcher, il libro racconta di un futuro prossimo in cui le classi degli alunni saranno determinate, in base a continui test di intelligenza, a seconda del Q.I. degli alunni stessi e dei loro insegnanti. L’evento sarà arricchito da un concerto/recital sonorizzato dagli Stream of (Alessandro Imelio, Andrea Negruzzo, Andrea Imelio) che proporranno letture al femminile dedicate alle pari opportunità, accompagnate da brani musicali di cantautori italiani e americani. Presenta e coordina Alberto Giordano (Università degli studi di Genova e Chairman del Centro Studi JFK di Francavilla Bisio)

Al termine dell’evento, apericena per gli ospiti intervenuti.