A Francavilla Bisio si corre per ricordare Andrea ed Enrico Motta.

Domani il terzo Giro dei Piani di Francavilla: si raccolgono fondi per il Policlinico San Matteo di Pavia.

A Francavilla Bisio si corre domani, 16 giugno, alle 20, il terzo Giro dei Piani di Francavilla, Memorial Andrea ed Enrico Motta. La gara podistica vuole ricordare padre e figlio morti nel 2016 a pochi giorni di distanza a causa della leucemia raccogliendo fondi a favore del Centro oncoematologico pediatrico del Policlinico San Matteo di Pavia. L’evento è organizzato dalle associazioni CamminaNovi e Novi running con il patrocinio del Comune di Francavilla Bisio e aperto ai tesserati FIDAL, RUNCARD o EPS. Sullo stesso percorso di gara di 6 km, collinare e asfaltato, il Comune organizza manifestazione amatoriale ludico motoria a passo libero. Per quest’ultimo evento ritrovo presso locali della Pro Loco in via Guasco dalle 18,30 con partenza alle 19,45. Al termine, Pasta Party offerto dalla pro loco.