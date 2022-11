Per tre giorni Gavi sarà invasa da decine di musicisti provenienti un po’ da tutto il mondo grazie al concorso pianistico internazionale “Piano Oltregiogo Competition”, organizzato dall’associazione musicale Pentagramma insieme al Comune e all’associazione Oltregiogo. Da domani, 4 novembre, fino a domenica 64 pianisti si sfideranno in due sezioni, una per categorie di età, nella quale il candidato più piccolo ha 6 anni, fino a 20 anni, e una di esecuzione pianistica dai 16 a 30 anni. Domenica sera, alle 21, nel Teatro civico, il concerto dei vincitori. “Non ci aspettavamo una tale risonanza – dice il direttore artistico, Gianluca Faragli -, ci sono infatti in totale ben 64 iscritti provenienti da ogni regione italiana dal nord al sud e anche molti stranieri (Corea, Cina, Giappone, Polonia, Ungheria, Romania, Lituania, Estonia), che sicuramente porteranno in Gavi una ventata di novità assoluta, con il coinvolgimento anche delle strutture di ristorazione e pernottamento. Il concorso infatti, che è aperto a giovani musicisti di qualsiasi provenienza e nazionalità, ha lo scopo prioritario di promuovere e divulgare l’arte musicale, rappresentando un’importante opportunità di crescita di giovani artisti attraverso esperienze di confronto. Inoltre, ha come obiettivo quello di valorizzare il nostro territorio”. L’associazione Pentagramma è anche organizzatrice del Festival Settimane Musicali Internazionali, che quest’anno si è arricchito di altri 8 concerti in aggiunta quelli dei mesi scorsi. Il prossimo sarà sempre nel teatro gaviese sabato 5 novembre, dove alle 21 si esibirà il pianista Alberto Chines, palermitano che si è formato presso l’Accademia di Imola e al Conservatorio di Bolzano. Con il recital pianistico “Echi di gioventù” suonerà musiche di Sweelinck, Haydn e Schubert. L’incasso sarà devoluto alla Lilt di Novi Ligure per la lotta contro il cancro. Ingresso, 3 euro. Prenotazione al numero 334/9465142. “Ringrazio tutti i Comuni che ospitano in Festival – conclude Faragli – in particolare il Comune di Gavi che ha dato la disponibilità del Teatro Civico anche per la realizzazione del concorso”.