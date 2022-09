Lo scorso anno vennero raccolti lamiere, un triciclo, tubi in ferro, lastre di asfalto e molto altro. Domenica 25 settembre a Gavi sarà ripetuta la manifestazione “Puliamo il Lemme”, organizzata dalla Croce Rosse gaviese in collaborazione con Legambiente Val Lemme nell’ambito dell’evento nazionale “Puliamo il mondo”, giunta alla trentesima edizione. L’obiettivo è, come nel 2021, ripulire un tratto del torrente, dove nel 2021 vennero raccolti trenta sacchi di rifiuti da parte di quindici cittadini. L’appuntamento sarà domenica, alle 9,30, in via Bosio, davanti alla sede della Croce Rossa, “armati” di stivali. Guanti e sacchetti saranno messi a disposizione dai volontari della Cri.