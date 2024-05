A Grondona riconferma certa per il sindaco uscente Silvio Barbieri.

Noi per la Valle Spinti è l'unica lista per le comunali.

Con la lista civica “Noi per la Valle Spinti”, il sindaco uscente, l’ingegnere Silvio Barbieri, si ripropone alla sua cittadinanza per guidare il Comune per i prossimi cinque anni. Come in moti piccoli paesi, anche a Grondona non c’è possibilità di scelta, si presenta infatti, un’unica lista. Grondona dal 2019 ha la presidenza dell’Unione Montana Valli Borbera e Spinti, alla quale aderiscono Vignole Borbera, Borghetto Borbera e Voltaggio.

Questi i nomi dei consiglieri che siederanno in Consiglio Comunale con Silvio Barbieri: Umberto Acerbo, Umberto Maria Semino, Luca Franceschini, Fabrizio Tomaghelli, Carolina Marie Ricciardi, Giovanni Carmelo Bisio, Fabio Lasagna, Silvia Salsi, Federico D’Orazio, Flavio Maria Pratolongo.