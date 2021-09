A Mornese,“Il pranzo di nozze di Renzo e Lucia”

Attraverso Festival arriva a Mornese e propone il cooking show Il pranzo di nozze di Renzo e Lucia, tratto dall’omonimo libro di Marco Giacosa, con menù originale del ‘600 a cura di Chef Mendo, al secolo Fabio Mendolicchio.

L’appuntamento è per domenica 5 Settembre all’Azienda Agricola Cascina Belvedere 1932. Qui alle 12.30 si degusterà un menù antico, preparato dal vivo, godendosi i racconti, le curiosità e i divertenti aneddoti manzoniani di Marco Giacosa.

Corre l’anno 1630, ci si ritrova seduti al banchetto di nozze della coppia letteraria più famosa d’Italia: Renzo e Lucia. Mangiando con loro un menù dell’epoca, ripercorreremo che cosa è successo in quei due anni, riscoprendo i momenti più importanti della vicenda che ha tenuto col fiato sospeso intere generazioni.

È facile innamorarsi dei Promessi Sposi se sai come farlo. E per cominciare non c’è nulla di più concreto che ripartire, a distanza di circa 400 anni, proprio da ciò che in quel periodo si mangiava. Il cibo, la tavola, il bisogno di sfamarsi tra carestie e povertà. Gli alimenti che erano facilmente recuperabili ci raccontano molto di quell’epoca, narrano meglio le storie delle famiglie, inquadrano bene le esigenze dei diversi ceti sociali. E sarà proprio il format del cooking show di Fabio Mendolicchio, popolarmente conosciuto con L’IBRIdaCENA, che curerà la preparazione delle portate che riporteranno i commensali in un’epoca lontana, attraverso il gusto.

Sarà invece lo scrittore Marco Giacosa che condurrà il gioco dell’immaginazione, stuzzicando l’appetito narrativo con un racconto incantevole e coinvolgente de I Promessi Sposi e di quel tanto atteso finale.