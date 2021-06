A Novi Ligure arriva “Bravissima”, il talent show di Valerio Merola

“Non solo bella, ma anche brava. Anzi Bravissima! Sotto l’egida di questo storico slogan nasceva trent’anni fa “Bravissima”, il primo talent show della tv italiana, ideato dal noto presentatore Valerio Merola.

Un talent dedicato in esclusiva al talento femminile che prevede la partecipazione di ragazze con predisposizioni artistiche in varie discipline: ballo, canto, moda, cinema, tv, fitness.

Il Bravissima Tour 2021 alla ricerca di nuove professionalità nel mondo artistico prevede una tappa di selezione a Novi Ligure sabato 3 luglio alle 21. A promuovere l’evento in Città è stato l’eclettico personaggio novese, Giovanni Lasagna in arte Vanja, pasticcere e modello, che ha chiesto e ottenuto il Patrocinio del Comune di Novi Ligure; il Comune si è reso disponibile a collaborare mettendo a propria cura alcuni servizi necessari per lo svolgimento dell’evento.

“L’evento/spettacolo “Bravissima 2021” a Novi Ligure– spiegano gli organozzatori – oltre a ricercare, valorizzare e promuovere i talenti artistici locali vuole essere un volano importante per la ripresa delle attività produttive e commerciali di Novi Ligure e del territorio, una spinta alla ripresa della immagine turistica della Città, un momento di intrattenimento di qualità artistica per la popolazione residente ed i visitatori”-

I talenti locali femminili di Novi Ligure e del territorio del Basso Piemonte saranno valutati da una giuria di Vip e influencers, professionisti dello spettacolo e della comunicazione dotati della competenza necessaria per la valutazione delle concorrenti. A presentare la serata sarà Valerio Merola.

“Bravissima 2021” è organizzato da Associazione Donna Felicità sotto la Direzione Artistica di Valerio Merola.