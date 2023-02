A Novi Ligure il Bonus gas e energia elettrica

E’ possibile da oggi, lunedì 27 febbraio e fino al 27 marzo presentare domanda per la concessione del “Bonus Energia Utenze Domestiche”. Il contributo è destinato ai residenti nel Comune di Novi Ligure a rimborso delle spese sostenute per le utenze.

Per partecipare è necessario essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono accedere al Bando anche i/le cittadini/e di Paesi Terzi muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno. E’ inoltre necessario essere in possesso dell’attestazione Isee, il cui valore non sia superiore a € 15.000,00.

Infine, essere intestatari delle utenze di luce e gas o far parte del nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza.

La domanda potrà essere presentata attraverso i seguenti canali:

online attraverso il sito del Comune di Novi Ligure, www.comune.noviligure.al.it

oppure inviare la domanda compilata all’indirizzo pec del CSP [email protected]

o presso gli Uffici del Csp (piazzale Partigiani, 1 – Novi Ligure) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Alla domanda vanno allegati la fotocopia del documento di identità, eventuale documento di soggiorno, copia delle bollette relative alle forniture del servizio, modello Isee oppure DSU.

Per informazioni è possibile contattare il Csp (Consorzio servizi alla persona) al numero telefonico 0143334311, oppure inviare una email a [email protected]