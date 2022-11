Sarà inaugurato sabato 3 dicembre, alle 11, a Serravalle Scrivia il centro Informagiovani, un servizio dedicato ai giovani del territorio. Lo spazio di incontro si troverà presso la Biblioteca comunale “Roberto Allegri” nel Parco “Ragazzi della Benedicta”. Il taglio del nastro sarà affidato al sindaco Luca Biagioni insieme a Walter Zerbo, vicesindaco e assessore con delega alle politiche giovanili e Silvia Collini, assessore con delega alla pubblica istruzione e alla cultura. “Siamo davvero orgogliosi di poter inaugurare nella nostra bellissima Biblioteca il nuovo Informagiovani. – dicono gli amministratori comunali- Un progetto a cui teniamo moltissimo e che riteniamo di fondamentale importanza soprattutto in un momento come questo, di difficoltà economica e sociale. Uno spazio dedicato che mette a disposizione di tutti i nostri ragazzi e non solo, strumenti e personale formato ad hoc, in grado di offrire opportunità, momenti di confronto, di ascolto e di orientamento e che si propone di supportare gli utenti a fare scelte consapevoli riguardo allo studio, al lavoro, al volontariato, alla cultura e al tempo libero”. Le porte dell’Informagiovani di Serravalle Scrivia si apriranno a tutti i giovani del territorio che vorranno ritrovare uno spazio su misura per loro. All’interno incontreranno personale specificamente formato, pronto a rispondere a dubbi e domande, a dare informazioni e supporto nella ricerca del lavoro, orientamento alle professioni, redazione curriculum vitae, informazioni sui corsi di formazione, opportunità di lavoro all’estero, coworking, tempo libero e volontariato. L’impegno del personale sarà inteso a creare uno spazio unico per i giovani, pensato non solo come mero sportello, ma come supporto dinamico: verranno organizzati eventi ad hoc rivolti ai ragazzi, per orientarli al meglio nel mondo del lavoro e farli entrare a contatto con le realtà aziendali del territorio. Tra i servizi offerti particolare rilievo avranno la creazione del curriculum vitae e la ricerca del lavoro in collaborazione con il centro per l’impiego di Novi. Il classico curriculum cui siamo abituati oggi è superato: recenti ricerche hanno dimostrato che esistono tecniche per creare un curriculum ad personam, volto a mettere in luce i punti di forza dell’interessato. Inoltre, l’Unione Europea intende affiancare al curriculum anche un curriculum alternativo che illustri competenze e abilità acquisite all’interno della molteplicità delle esperienze dei giovani, ad avvalorare quanto dichiarato sul C ufficiale. Informagiovani Serravalle Scrivia punta a questo: creare un curriculum che non sia solo il comune Europass, ma che proponga l’interessato alle aziende nel modo più appetibile. L’Informagiovani Serravalle Scrivia si troverà al secondo piano della Biblioteca comunale “Roberto Allegri”, in piazza Carducci 4. Orari di apertura: martedì 9.00-12.00; venerdì 15.00-18.00 Telefono: 0143-609456; WhatsApp: 329-7503357 E-mail: [email protected] Instagram / Facebook: informagiovani Serravalle Scrivia www.comune.serravalle-scrivia.al.it