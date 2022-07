A Serravalle Scrivia la presentazione del Libarna Urban Landscape Project

Si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Serravalle Scrivia, domani, venerdì 15 luglio alle 17.00, la presentazione delle le attività della stagione 2022 del LULP (Libarna Urban Landscape Project) della Boise State University (Idaho, USA) che dal 2016 è impegnata, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo nell’attività di studio e ricerca relativa all’analisi della evoluzione urbanistica e della cultura materiale della città romana di Libarna.

Il progetto di quest’anno, che si svolge nell’Area Museale del Comune di Serravalle Scrivia, prevede il rilievo grafico e fotografico dei reperti della “Collezione Capurro”, per quelli più significativi viene effettuata anche la fotogrammetria per la restituzione in 3D, con l’obiettivo di creare una galleria virtuale all’interno di un sito internet dedicato, permettendo quindi una fruizione completa ed immersiva.

Dopo il saluto del sindaco Luca Biagioni, il programma prevede gli interventi di: dottoressa Nicole Inghilterra, curatrice del progetto; Melania Cazzulo, archeologa, coordinatrice del progetto; Simone G. Lerma funzionario archeologo Sabap-Al – La Collezione Capurro: tutela e valorizzazione; professoressa Katie Huntley – LULP ieri e oggi: i perché di un progetto; Joseph Bradsaw e Zoe Stave – L’importanza del rilievo, vecchi e nuovi strumenti; professoressa Alexis Christensen – prospettive future.

L’iniziativa è promossa dal team di progetto insieme al Comune di Serravalle Scrivia, la Soprintendenza e l’Associazione Libarna Arteventi.

Info: www.comune.serravalle-scrivia.al.it | www.scoprilibarna.it