A Silvano d’Orba omaggio a Piazzolla con Gianluca Campi

Quarto appuntamento di “Suoni dalle colline del Gavi e dell’Oltregiogo” domenica 22 agosto alle 21,15 presso l’ex Mulino della Pieve/Oratorio di San Rocco (in caso di pioggia Chiesa di San Sebastiano) a Silvano D’Orba. In programma un concerto dedicato ad Astor Piazzolla, compositore e innovatore del tango argentino nato 100 anni fa. Protagonista dell’evento l’ Enfant Prodige, definito dalla critica il “Paganini della fisarmonica”, Gianluca Campi, che si esibirà con il Quintetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria, per dare vita ad una serata di grande impatto emotivo, dal titolo “Tango e dintorni”. Ai violini Massimo Barbierato e Matteo Ferrario, alla viola Alessandro Buccini, Luciano Girardengo al violoncello ed Elio Rabbachin al contrabbasso. Saranno eseguite composizioni tratte dal repertorio tradizionale, e non, del tango, definito un vero e proprio “linguaggio”, se non addirittura una “religione” e, in particolare, “Melodia in la minore”,

“Vuelvo al sur”, “Janne y Paul”, “Chiquilin de Bachin”, “Adios nonino” e “Libertango” di Astor Piazzolla, ma anche “Tango in re” di Albeniz, “Por una cabeza” di Gardel, “Tango pour Claude” di Galliano, “Underground tango” di Bregovic e “La cumparsita” di Rodriguez. Gianluca Campi a 11 anni ha iniziato a studiare fisarmonica, a 12 anni ha partecipato e ha vinto il concorso internazionale di Vercelli per fisarmonica e in seguito ha partecipato al campionato italiano, tenutosi a Genova, dove si è classificato nuovamente al primo posto, riscuotendo enorme successo. Nel 2000 ha vinto il trofeo mondiale di fisarmonica, svoltosi ad Alcobaça in Portogallo. All’intensa attività concertistica affianca quella didattica. La rassegna, in collaborazione con ”Orchestra in provincia…e non solo! Anno 2021”, è a ingresso libero; per prenotazioni (fino ad esaurimento posti): 348.7632844. Per informazioni invece: [email protected].