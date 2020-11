Si sono accese questa sera le luminarie natalizie nel centro storico di Tortona. Nonostante l’emergenza sanitaria e il momento difficile che le attività commerciali stanno vivendo, alcune di loro hanno voluto contribuire ad illuminare la città.

Lo annuncia il presidente dell’Unione Commercianti, Orlando De Luca. «Nonostante le grandi difficoltà che i commercianti di Tortona stanno attraversando – dice -, alcuni di loro hanno voluto ancora una volta dare una mano concreta “accendendo” la città e portando un po’ di clima natalizio per le strade e le piazze del centro storico. Credo che questa decisione sia ancora più significativa nell’anno drammatico che stiamo vivendo e visto che la situazione di emergenza prosegue con tante difficoltà, devo congratularmi con loro. Hanno dimostrato ancora una volta di credere nella città in cui operano, offrendo queste luminarie alla collettività. Un ringraziamento va ai nostri sponsor, la ditta Simecom Gas e Luce, che da parecchi anni è al nostro fianco e l’amministrazione comunale guidata da Federico Chiodi, che è presente per il secondo anno consecutivo».

Le vetrine illuminate e i negozi addobbati rendono viva la città e per questo vanno sostenuti: «Vogliamo lanciare un appello ai nostri concittadini – dice De Luca -: compriamo i regali di Natale nella nostra città perchè è importante tenere in vita i negozi di vicinato. Mi auguro che queste luci possano aiutare a tener viva la magia del Natale, creando un momento di leggerezza e rappresentare la speranza di un ritorno alla normalità e alla serenità di cui sentiamo tutti un gran bisogno».

«La città ha iniziato a illuminarsi anche con le prime installazioni nelle principali piazze – dice il vice sindaco e assessore a Commercio e Manifestazioni, Fabio Morreale -. Manca piazza Duomo, dove sono ancora in corso i lavori per il rifacimento degli stalli di sosta e della pavimentazione. Una volta terminati, la piazza sarà riaperta e saranno completati gli addobbi. In questo periodo di emergenza sanitaria non poteva mancare alle famiglie e ai cittadini l’atmosfera natalizia in città, sia nell’ottica di sostenere il commercio che per portare avanti la tradizione del Natale».