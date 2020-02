A Walter Massa il Premio Vinoway Migliore Vignaiolo d’Italia

Walter Massa, il pioniere del Timorasso, sarà premiato come Miglior Vignaiolo d’Italia durante la Vinoway Wine Selection 2020, in programma il prossimo 11-12 maggio a Castello Monaci, Salice Salentino, in provincia di Lecce.

Vignaiolo indipendente e coraggioso, dagli anni ’70 al timone della cantina familiare, è riuscito a rimodernare e rilanciare con successo la parte enologica del territorio.

Il Tortonese in passato era conosciuto per lo più per i vini provenienti da vitigni a bacca rossa. E’ grazie all’intuito di Walter Massa che si è riscoperto essere anche terra da bianchi.

Grazie ai suoi insegnamenti tutta la denominazione ne ha tratto beneficio, vedendo la nascita di nuove realtà che tutt’oggi regalano lustro al Tortonese.

Vigneti Massa è il nome della cantina a conduzione familiare, fondata dagli antenati Massa nel 1879, che oggi gode di una proprietà di 23 ettari sulle colline di Monleale, a circa 300 metri di altitudine, dove si trovano i vitigni più tipici del territorio ovvero Barbera, Croatina, Freisa, ma soprattutto il Timorasso, a cui sono riservati ben 10 ettari e la cui prima produzione è del 1987.