A26: stop al pedaggio come richiesto dai cittadini

“Dalla mezzanotte, di domani, 2 giugno, la tratta appenninica della A26 da Ovada a Genova Pra sarà esente dal pagamento del pedaggio”. lo annuncia il deputato Federico Fornaro (Leu). Nelle settimane scorse era stata lanciata una petizione on line sul sito change.org per chiedere lo stop al pedaggio finchè resteranno aperte le decine di cantieri lungo la tratta Ovada-Genova che stanno mettendo a dura prova gli automobilisti. “Dopo mesi di disagi e di giuste proteste degli automobilisti e degli abitanti della zona – dice Fornaro -, la società Autostrade ha preso finalmente atto della realtà.

Resta però il diritto degli stessi automobilisti di viaggiare in sicurezza su questo tratto autostradale.

È stato annunciato dalla società concessionaria della A26 l’ennesimo piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza.

La speranza è che sia l’ultimo e soprattutto sia risolutivo e per questo chiediamo il massimo impegno nel controllo da parte delle strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.