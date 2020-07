Caos in queste ore ad Arquata Scrivia per la chiusura della A7 tra Ronco e Vignole, in direzione Milano. Autostrade per l’Italia ha comunicato lo stop al traffico verso le 7,30 di stamattina e subito la strada provinciale dei Giovi è stata invasa dai mezzi pesanti e non, con code chilometriche che si sono formate già a Rigoroso. Stessa situazione di alcune settimane fa. Il Comune rileva che il tratto è chiuso dalla notte e che Aspi non ha fatto nessuna comunicazione.

La chiusura è stata motivata con l’asfaltatura di un tratto dell’autostrada. Entro la mattinata, assicura, Aspi, è prevista la riapertura del tratto tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.