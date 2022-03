Entro quest’anno la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e quella dei parcheggi a pagamento sarà affidata alla partecipata Asmt. Nel primo caso la proposta che la società sta preparando prevede circa 4 milioni di investimento che consentiranno di rinnovare i punti luce cittadini, rendendo più efficaci i servizi offerti in termini di sicurezza e videosorveglianza, wifi e altri sistemi che rientrano nel contesto di «smart city».

Anche per quanto riguarda i parcheggi, la proposta in lavorazione prevede investimenti sia per il rinnovamento delle colonnine per il pagamento, che per la sistemazione del parcheggio sotterraneo Passalacqua.

La società è partecipata per circa il 25% delle quote dal Comune (il socio di maggioranza è Asm Voghera) e attualmente a Tortona svolge il servizio mense scolastiche.

«Asmt ha tre fonti di reddito – spiega la presidente Felicia Sirianni -: le cessioni di ramo d’azienda alla partecipata Gestione Acqua, che si occupa del servizio idrico sul territorio di Tortona e Novi Ligure, per un canone annuo di 350 mila euro; l’affitto della sede di Gestione Ambiente, altra partecipata che si occupa di raccolta e trasporto dei rifiuti, per un canone annuo di 250 mila euro; il servizio mensa a Tortona tramite il service di Asm Voghera. Gli utili del 2020 ammontavano a circa 100 mila euro, somma che dovrebbe essere confermata anche per il 2021, pur tenendo conto delle modifiche subite dal servizio mensa per le restrizioni Covid e i periodi di chiusura delle scuole».

Dalla nomina, avvenuta un anno fa, il consiglio di amministrazione si è impegnato a mettere in sicurezza i conti societari, in particolare trattando un importante piano di rientro con Gestione Acqua che aveva un consistente debito con Asmt per pagamenti non effettuati negli anni precedenti del canone di affitto del ramo d’azienda.