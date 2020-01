Addio a Giancarlo Caldone, amato sindaco di Volpedo

La malattia che lo aveva colpito alcuni mesi fa ha avuto la meglio e, la notte scorsa a soli 62 anni è morto il sindaco di Volpedo , Giancarlo Caldone.

Uomo di grande spessore morale, ha lottato fino alla fine, portando avanti con il solito impegno il mandato che aveva ricevuto dagli abitanti del suo paese, che per tanti hanno attribuito fiducia. Come consigliere, vicesindaco e da tre legislature sindaco. A lui si deve il recupero di Volpedo e la grande rilevanza che il borgo natio del pittore Pellizza ha oggi a livello internazionale, con la creazione di musei e importanti appuntamenti culturali, tanto meritare il titolo di uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

Conosciuto e stimato in tutto l’ambiente amministrativo e politico, Giancarlo Caldone è stato prima consigliere poi assessore al Turismo e all’Agricoltura in Provincia nelle giunte di centro sinistra guidate da Fabrizio Palenzona e Paolo Filippi, deleghe che ha saputo far fruttare contribuendo in modo magistrale al rilancio del territorio tortonese.