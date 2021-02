Addio a Luigi Albertelli, paroliere di Mina e autore di sigle tv

«Lo vogliamo ricordare così. Solare, forte e sempre disponibile. Grazie Luigi Albertelli le tue parole restano per noi eterne».

Sono le parole (e la foto) pubblicate sulla pagina facebook dell’autore di centinaia di successi della canzone italiana dalla cantante Tania Furia, con la quale aveva collaborato negli ultimi anni.

Luigi Albertelli è morto venerdì 19 febbraio, a 86 anni, a Tortona, la sua città. In cinquant’anni di carriera, aveva scritto brani per Mia Martini, Mina, Milva e associato il suo nome a canzoni che hanno vinto il Festival di Sanremo (come «Zingara», interpreti Bobby Solo e Iva Zanicchi, del 69, e «Io mi fermo qui», del 70, cantata da Donatello in coppia con i Dik Dik).

Intere generazioni lo ricorderanno però soprattutto per alcune indimenticabili sigle televisive. Come quella di Daitarn III, per cui in novembre è uscita una versione elettronica, o quella di «Furia», cantata da Mal, e poi Ufo Robot, Capitan Harlock e molte altre.