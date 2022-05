Addio a Pietro Martino, il poliziotto amato da tutti.

Non solo Gavi ma anche Serravalle Scrivia e tanti altri paesi sono in lutto da ieri pomeriggio, 16 maggio. All’improvviso l’agente della Polstrada di Serravalle Scrivia, Pierangelo “Pietro” Martino, 54 anni, padre di due figli, è morto: la causa sarebbe un infarto. Stava aiutando un amico in un trasloco quando si è sentito male: per lui non c’è stato più nulla da fare. A Gavi lo sgomento è stato grande testimoniato da un’infinità di messaggi di cordoglio sui social e lo stesso nei paesi vicini. In tanti ricordano, tra l’altro, sua presenza durante l’alluvione accanto agli sfollati nella scuola elementare di piazza Dante. Il sindaco Carlo Massa, su Fb, ha scritto: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia per la improvvisa e prematura scomparsa di Pietro Martino, grande uomo e grande amico”.