Addio ad Andrea Repetto, fotografo amante della sua terra.

Si terranno oggi, 19 ottobre, alle 15, a San Cristoforo, i funerali di Andrea Repetto, morto nella sua casa di San Cristoforo a 58 anni. Fotografo di professione, aveva contribuito con i suoi bellissimi scatti alla pubblicazione di alcuni dei più bei libri dedicati al territorio dell’Oltregiogo, come “Cuore di Cabané”, pubblicato nel 2003 dal Parco Capanne di Marcarolo e dedicato proprio agli abitanti dell’area protetta, e “Scrivia, fotografi e lungo il corso del torrente”.

Collaborava con la casa editrice “Il Piviere” di Gavi, con la quale aveva pubblicato il volume “Ovada”. Andrea non era solo un fotografo ma soprattutto un artista e aveva curato tante mostre in giro per l’Italia, in particolare in Sicilia. Le immagini da lui immortalate sono finite persino alla Bibliothéque Nationale de France. Grande la commozione in Val Lemme, nell’Ovadese e fra tutti coloro che l’hanno conosciuto. Decine i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook.