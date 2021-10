Ai Campionissimi “Spazio alla Conoscenza” con Tommaso Ghidini

Nell’ambito della 4° edizione della rassegna “Spazio alla Conoscenza”, sabato 9 ottobre alle 15.30 al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, l’IIS Ciampini Boccardo presenterà l’evento di inaugurazione con un ospite d’onore: d’onore sarà l’ingegner Tommaso Ghidini, alto funzionario dell’Agenzia Spaziale Europea, impegnato nei più importanti programmi aerospaziali mondiali che presenterà il suo primo libro “Homo Caelestis. L’incredibile racconto di come saremo”, edito dalla casa editrice Longanesi.

Già ospite nel 2020 in diretta streaming sul canale istituzionale dell’Istituto con una conferenza sul programma spaziale “Moon Village: 3D printing a Moon Station”, Ghidini sarà intervistato dal giornalista e divulgatore scientifico Luigi Bignami che, nell’ottobre del 2020 ha inaugurato la rassegna Spazio alla Conoscenza 3.0.

L’autore racconterà la sua fervente passione che lo ha spinto a guardare al di là del cielo: l’uomo del futuro è proiettato verso una dimensione cosmologica che non ha più confini; è lui stesso a rivoluzionare la propria natura, da Homo sapiens sapiens ad Homo Caelestis. Ciò che spinge l’uomo a sognare per realizzare e realizzarsi è l’amore, “…perché l’amore è ambizioso”. La “febbre” lo ha condotto alla passione per il volo, a volgere il proprio sguardo al di là delle Stelle, eliminando le frontiere all’esplorazione della Luna e di Marte.

Homo Caelestis è la testimonianza di quanto possa fare la ricerca per l’umanità: i 7 capitoli (scelta questa da interpretarsi come il numero buddhista della completezza, “dispensatore di vita, di movimento, determinante nell’influenzare gli esseri celesti” – scriveva Ippocrate) abbracciano momenti vitali per l’uomo: Nascere, Viaggiare, Apprendere, Sbagliare, Amare, (Non) Morire, Credere. L’autore, con pudore, consegna il suo primo libro e con la lente di ingrandimento dell’umanista rivolge al suo pubblico la sua testimonianza e le sue riflessioni di un mondo capace ormai di scrutare l’infinito.

Al termine della conferenza-intervista, Ghidini sarà a disposizione del pubblico per rispondere alle domande del pubblico. Sarà inoltre possibile acquistare il libro grazie allo stand realizzato dalla libreria Mondadori di via Girardengo, 37 allestito per l’occasione.

L’evento in presenza prevede il rispetto delle regole di sicurezza anti-Covid, pertanto l’ingresso su invito sarà permesso con esibizione del certificato Green-Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’appuntamento con l’ingegner Ghidini sul canale istituzionale dell’IIS Ciampini Boccardo di Novi Ligure.