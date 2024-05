Al Brigadiere dei Carabinieri Carlo Pulcino il Premio Gastaldo del Lions.

Dopo la tragedia del 5 novembre 2019 in cui persero la vita tre Vigili del Fuoco, tra cui Matteo Gastaldo di Gavi, il Lions Club Gavi e Colline del Gavi insieme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, nel 2020, ha istituito il Premio “Gastaldo”, un riconoscimento per meriti in ambito etico, legale e solidale.

Nell’edizione di quest’anno, la terza, il premio è stato conferito al Brigadiere in congedo dell’Arma dei Carabinieri Carlo Pulcino, per il suo intervento tempestivo a difesa di una donna vittima di un tentativo di investimento con un’auto e un’aggressione fisica, avvenuti a marzo scorso nel viale pedonale Aurelio Saffi a Novi Ligure.

La cerimonia di assegnazione del Premio Gastaldo si è svolta venerdì 10 maggio, al Teatro Civico di Gavi.

Alla cerimonia hanno partecipato diverse autorità, tra le quali il Prefetto di Alessandria Vinciguerra, il Vicario del Questore Maria Bruna Olivieri, il Governatore del Distretto Lions Giuseppe Cervo, il Presidente della Provincia Enrico Bussalino, il Sindaco di Gavi Carlo Massa, e i Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco Ciro Bolognese e dei Carabinieri Massimiliano Rocco. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali, lionistiche e studenti delle scuole di Gavi e Capriata, insieme ai loro insegnanti.

La targa del premio è stata consegnata al Brigadiere Carlo Pulcino da Roberto Porcari, Presidente del Lions Club gaviese, insieme al Prefetto di Alessandria e al Comandante dei Vigili del Fuoco.