Al Giacometti, “Gala d’inverno 2022”

Sarà il Teatro Paolo Giacometti di Novi Ligure ad ospitare, martedì 27 dicembre alle 21, la terza edizione del Galà d’Inverno, organizzato dall’ Associazione Novi Musica e Cultura.

Protagonisti del Gala d’inverno 2022, sarà l’Ensemble “I Cameristi Cromatici”, professori dell’Orchestra Nazionale della Rai, in formazione di 24 elementi, diretti dal Maestro Maurizio Billi. Tra loro, Carlo Romano, oboe solista che ha lavorato per quarant’anni al fianco di Ennio Morricone e ha composto per lui Gabriel’s Oboe – The Mission, Federica Balucani, soprano; Aldo Caputo, tenore, apprezzati solisti di livello internazionale, Constantin Beschieru, primo violino e violino solista, Claudio Romano alle percussioni.

In occasione del Gala l’Associazione consegnerà il secondo Excelsior d’oro, coniato dalla Gioielleria Megazzini di Valenza. Il gioiello, il cui destinatario sarà svelato solo durante il concerto, sarà consegnato dai pronipoti di Romuado Marenco, Mario Leopoldo e Maria Rita Marenco.

Presenta la serata Tonino Bernardelli, conosciuto per la sua partecipazione a eventi istituzionali di grande prestigio, in particolare alla presenza del Presidente della Repubblica.

Il Galà d’inverno 2022 ha ottenuto il patrocinio del Comune di Novi Ligure, della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte della Camera di Commercio di Alessandria-Asti. Oltre al sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Inoltre, l’Ambasciata di Spagna ha concesso di patrocinio Morale al Gala e ha confermato la presenza al concerto, in rappresentanza dell’Ambasciata, della Sig.ra María Jesús García Miguel, Console Onoraria di Spagna a Torino.

L’evento sarà visibile in streaming grazie alla collaborazione con l’emittente radiofonica tortonese RADIO PNR, della Diocesi di Tortona. L’Associazione ha infatti aderito alla piattaforma Vincerò. Il concerto sarà trasmesso in differita al link: https://www.youtube.com/watch?v=ZuwmzoNL-Hs

Info e prenotazioni: e-mail [email protected] –WhatsApp 380 582 7986 – Ingresso € 20,00 – Ingresso Friends Associazione Novi Musica € 10,00

Parte del ricavato sarà devoluto al gruppo di volontariato Vincenziano di Novi Ligure.