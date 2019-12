Al Teatro Civico il musical “Buon Natale, Babbo Natale”

Lunedì 23 dicembre, alle 18, uno spettacolo per famiglie

Lunedì 23 dicembre, dalle 16, Babbo Natale incontrerà i bambini nella sala del Ridotto, in attesa del musical per bambini e famiglie «Buon Natale, Babbo Natale» che andrà in scena al Teatro Civico alle 18.

La storia è divertente, ricca di colpi di scena e canzoni: nel suo primo volo di prova, Babbo Natale si è incastrato nel camino della casa di due bambini e non riesce più a venirne fuori.

Federico e Chiara alla fine troveranno il modo di aiutarlo a uscire dal camino, risolvendo anche una faccenda davvero complicata per lui e per tutti i bambini del mondo.

Platea: intero € 13,00 – ridotto € 7,00

Palchi : intero € 10,00 – ridotto € 5,00

Loggione: € 5,00

Biglietteria aperta dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19.