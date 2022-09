Al teatro della Juta di Arquata e al Civico di Gavi ricominciano i corsi di recitazione

Al termine di un’estate intensa e piena di soddisfazioni per l’Associazione Commedia Community e le Officine Gorilla grazie al Premio Castello a Erba vinto con il monologo Blasé e il successo della Compagnia Teatro della Juta al Festival Arlecchino e Marionetta di Sozopol, città bulgara sulle sponde del Mar Nero, ricominciano i corsi di recitazione. Lo scorso anno accademico si era concluso con due spettacoli che sono andati oltre ogni aspettativa, sia per la presenza di pubblico, sia per le ottime performance dei ragazzi delle due classi di Gavi e delle due classi di Arquata.

Lunedì 3 ottobre alle 21 al Teatro Civico di Gavi e mercoledì 5 ottobre sempre alle e 21 al Teatro della Juta di Arquata Scrivia i docenti del corso, Luca Zilovich e Michele Puleio terranno due lezioni di prova gratuite ai ragazzi che abbiano compiuto 15 anni.

Sarà l’occasione per conoscere il programma del nuovo anno accademico e, per i vecchi allievi di riprendere il ritmo delle lezioni, mentre i nuovi potranno iniziare a prendere confidenza con compagni e insegnanti. Anche per l’anno accademico 2022-2023 sarà possibile seguire indifferentemente le lezioni di Arquata o Gavi o frequentare entrambe le sedi, soluzione consigliata per fruire dei due metodi di lavoro diversi e complementari proposti dai due docenti. Durante l’anno si svolgeranno alcuni workshop di insegnanti esterni dedicati ad altre forme d’arte, come il canto e il teatro-danza.

Inoltre, da questa stagione, Commedia Community propone un corso di propedeutica teatrale e giocoleria per bambini (Young: 8-11 anni) e ragazzi (Teen: 12-14 anni), tenuto da Riccardo Massone, ex allievo dei corsi di Arquata e Gavi che dopo il percorso formativo, come l’altra ex allieva Linda Morando, è entrato a far parte del cast dell’Aulularia una delle produzioni professionali di Commedia Community.

Per saperne di più: [email protected] – telefono 345.0604219.