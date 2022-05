Al via il “Maggio Arquatese” con grandi nomi dell’editoria. Ospite Alberto Torregiani.

Tanti gli appuntamenti culturali in calendario ad Arquata Scrivia nell’ambito del “Maggio Arquatese”.

Prosegue fino al 15 maggio, la terza edizione di “viaggiAMO con I LIBRI“, la rassegna, nata dalla collaborazione con il Sistema Bibliotecario Tortonese e l’Associazione Librialsole, con l’obiettivo di promuovere la cultura, i libri e la lettura in particolare tra i giovanissimi.

“viaggiAMO con I LIBRI“, ha molte proposte per i bambini, tra le quali letture ad alta voce per le classi degli Istituti scolastici e laboratori, oltre a una Fiera del libro destinata a bimbi e ragazzi, allestita nella scuola media.

L’appuntamento clou del Maggio Arquatese è la Fiera del Libro, con la presenza di molti editori locali e non solo, che si svolgerà in piazza Bertelli, Arquata Scrivia, sabato 14 e domenica 15 maggio, dalle 10 del mattino, alle 6 del pomeriggio.

E ancora presentazioni di libri, alle quali parteciperanno diversi autori. Tra loro Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, gioielliere condannato a morte dai “Pac”, organizzazione terrorista facente capo a Cesare Battisti morto nel conflitto a fuoco del 16 febbraio 1979. Torregiani venerdì 13 maggio alle 21 sarà alla Soms dove presenterà la sua autobiografia dal titolo “Ero in guerra ma non lo sapevo”. Da questo libro è stato tratto il film andato in onda sulla Rai (i trailer verranno proiettati durante l’incontro);

Questo il programma della Fiera del Libro.

Sabato 14 maggio

10.15 – Stefania Chiappalupi – La ragazza che sognava l’Africa – Officina Milena Edizioni

11.00 – Maria Cicconetti e Gino Torchio – Mani che curano. La pranoterapia nella mia vita. Serel International – Stefano Termanini Editore, a seguire Gino Angelo Torchio – Alienazione fra poesia e mistero- Montabone editore

15.00 – Elena Di Gesualdo – Alla scoperta degli Inca – Abra Books Editrice 15.45 – Massimo Oliveri – Andar per schegge tra sogno e follia – Vallescrivia Edizioni

16.30 – Osvaldo Semino – L’uomo delle fiere di cambio – Puntoacapo Editrice

17.15 – Usala – Acque perpetue – Edizioni Epokè

Domenica 15 maggio



10.15 Alberto Ramasso – Figino e l’alta val Borbera nella storia – Centro Studi In Novitate O.d.V.

11.00- Amos Cartabia – Alla scoperta della Valgrisenche e I segereti di Nonna Perla – A.Car Edizioni.

15.00 – Enrica Bosio – Appunti di vita – Vallescrivia Edizioni

15.45 – Franco Arcesati e Paolo Udina – Progetto ambiente Scrivia – Vicolo del Pavone Edizioni

16.30 – Gabriele Ghio – La mia casa sul ciliegio: lasciare la città, vivere in un bosco, essere felici. – TS Edizioni

17.15 – Graziano Moro – Nuclear – Edizioni Epokè

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso la palestra delle scuole medie in Piazza Bertelli. Si ricorda inoltre, che gli ingressi al chiuso seguiranno le normative anti Covid vigenti: non c’è prenotazione obbligatoria (ingresso libero fino a esaurimento posti) ma è necessario l’uso della mascherina.

Per info: 0143 600427 – [email protected]