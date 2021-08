Al via la novena per la festa della Madonna della Guardia

Sarà il cardinale Mauro Gambetti, frate francescano, arciprete della Basilica di San Pietro e vicario generale del Papa per la città del Vaticano a presiedere, quest’anno, il pontificale della festa della Madonna della Guardia.

La novena inizia oggi, venerdì 20 agosto e ogni sera la messa delle 21 sarà presieduta da monsignor Vincenzo Di Mauro, vescovo emerito di Vigevano, mentre quella delle 17 dal sacerdote orionino Fra Luigi Fiordaliso, confessore del Santuario.

La messa dei malati sarà sabato 28 agosto, vigilia della festa, alle 18, nel cortile del Centro Mater Dei, presieduta da don Pierangelo Ondei, direttore del Piccolo Cottolengo di Milano. Sempre alla vigilia della festa, alle 23, l’arcivescovo e vescovo emerito di Tortona monsignor Vittorio Francesco Viola presiederà la messa con i parroci della città, seguita dal tradizionale «caffè di Don Orione».

Il giorno della festa, 29 agosto, oltre al pontificale delle 10,30 del cardinale Gambetti, numerose saranno le messe fin dalle 6,30 del mattino. Alle 17, monsignor Viola presiederà la messa e guiderà la processione con la statua della Madonna fino in Duomo con la recita del Credo come voleva Don Orione e al rientro in Santuario impartirà la benedizione.

Alle 22,15 è in programma lo spettacolo dei fuochi d’artificio, mentre alle 22,30 il rettore del Santuario, don Renzo Vanoi presiederà la messa di chiusura.

Le principali celebrazioni del 29 agosto saranno trasmesse in diretta dal sito del Santuario e dai canali diocesani.

Anche quest’anno, per evitare assembramenti, non ci saranno le bancarelle lungo corso don Orione.