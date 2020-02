Al via la settima edizione di “Girolibrando leggiamo viaggiando”

Da febbraio ad aprile, festival per lettori di piccole e grandi taglie. Incontri con gli autori, laboratori, seminari, spettacoli e fiera del libro.

“Girolibrando leggiamo viaggiando” è un progetto di promozione della lettura e del mondo della letteratura per bambini e giovani lettori. La manifestazione ha coinvolto e coinvolge molti studenti con un programma che prevede incontri con gli autori, spettacoli, seminari di formazione, laboratori a tema e una fiera del libro itinerante. Quest’ultima, a cura dell’associazione culturale Librialsole, porterà nelle scuole e nelle biblioteche di Novi, e non solo, una selezionatissima scelta di testi di case editrici specializzate per ragazzi.

La settima edizione di “Girolibrando leggiamo viaggiando”, inizierà venerdì 7 febbraio, ospite lo scrittore Andrea Vico ,(incontri con le scuole e alle 17 formazione aperta al pubblico). Il calendario che prevede diversi incontri con nomi di spicco nel panorama della letteratura per l’infanzia, proseguirà fino al 29 aprile.

Oltre alle biblioteche dei Comuni aderenti al Sistema, il progetto coinvolge anche le scuole del territorio a partire dai bambini della scuola dell’infanzia, fino agli studenti degli istituti superiori. Lo scopo è quello di raggiungere capillarmente le aree delle valli che non hanno occasione di entrare in contatto con la più attuale editoria di settore a causa della mancanza di uno spazio ragazzi nelle piccole biblioteche (presenti ma aperte poche ore a settimana), o di una libreria. Oltre al Comune di Novi Ligure, fanno parte del progetto i Comuni di Basaluzzo, Borghetto Borbera, Bosio, Fresonara, Gavi, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera e Voltaggio, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, preparandosi attraverso la lettura di testi scritti dagli autori presenti agli incontri.

“Girolibrando leggiamo viaggiando”, è realizzato dalla Biblioteca civica di Novi Ligure, Centro rete del Sistema Bibliotecario Novese e dall’ dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con Nati per Leggere Piemonte, Programma ZeroSei della Compagnia di San Paolo, la rivista Andersen (mensile di letteratura e illustrazione per il mondo dell’infanzia).

.Per informazioni e iscrizioni: Lucia Bellinceri, Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” via G. Marconi, 66 – Tel. 0143/76246 – email: [email protected]