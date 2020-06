Prendono il via giovedì 25 giugno le manifestazioni in centro città, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, con il primo appuntamento di “aperitiviAMOtortona”, organizzato in collaborazione con Unione Commercianti, Strada del Vino dei Colli Tortonesi e Terre Derthona. In contemporanea con le aperture straordinarie dei negozi, organizzate dall’Unione Commercianti, come da tradizione, nei giovedì sera sino a fine luglio, i produttori enogastronomici del territorio, abbinati ad un bar, proporranno un aperitivo speciale con prodotti tipici e vini del Tortonese. L’iniziativa avrà inizio alle 19, proseguendo fino alle 22.

Gli abbinamenti di giovedì 25 giugno: Bar Santa Caterina (via Zenone 2) – Cascina Giambolino; Gran Bar Bardoneschi (via Emilia 104) – Foresteria La Merlina; Bar Mignon (via Emilia 234) – Dolcemente Pastry Lab; Bar Carducci (via Carducci 12) – Pomodolce; Manhattan Cafè (via Emilia 144) – La Colombera; L’Idea (largo Borgarelli 5) – Cascina Boschetto; Aroma Winebar (via Emilia 114) – Azienda Agricola Luca Montaldo; Victory Cafè (corso Montebello 19/A) – Birrificio Fermento; Libreria Namastè Book & Coffee (via Emilia 168/A) – Azienda Agricola Stella; Gelateria Mare di Vho (largo Borgarelli 16) – La Montemarzina; Bar del Centro (via Emilia 317) – Vignaioli Battegazzore e Cuore di Pane Bio; Il Caffè della Piazza (piazza Erbe 17) – Vigniaioli del Tortonese (Cantina Sociale); Petit Bistro (via Emilia 11) – Il Carrettino; 2.0 Coffee & Food (piazza Malaspina) – Cantine Volpi.

Gli abbinamenti cambieranno ogni giovedì, sino al 30 luglio; prenotazione obbligatoria presso i bar aderenti.

“Finalmente è possibile ripartire con un calendario di manifestazioni estive – dice il vice sindaco e assessore alle Manifestazioni, Fabio Morreale –, molti dei progetti che avevamo messo in cantieri alla fine dell’anno scorso e diversi eventi tradizionali che caratterizzano l’estate in città non potranno essere realizzati per via dell’emergenza sanitaria. Tuttavia questa situazione rappresenta anche un’opportunità per sperimentare nuove idee e iniziative come apertiviAMOtortona, per cui devo ringraziare Giordana Tramarin e il gruppo delle donne di Forza Italia Tortona che hanno l’hanno ideata e promossa in collaborazione con l’amministrazione comunale. Grazie anche ai commercianti della nostra città e ai produttori che, nonostante il periodo difficile sono riusciti a reagire, aderendo con energia ed entusiasmo”.