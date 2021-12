Al via le vaccinazioni antiCovid ai 5-11enni nel territorio di Asl-Al

Le prime dosi della versione pediatrica del vaccino Pfizer inviate dalla struttura commissariale sono state consegnate ieri (mercoledì 15 dicembre) presso i depositi farmaceutici di Asl Al e verranno somministrate da oggi, giovedì 16 dicembre. Le vaccinazioni saranno effettuate in ambulatori diversi rispetto ai centri vaccinali in cui si somministrano le vaccinazioni antiCovid19 agli adulti. Ai bimbi è riservato il vaccino mRNA pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato nelle scorse settimane dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). La indicazioni del Ministero della Salute prevedono la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. I bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green Pass. L’immunizzazione della fascia 5-11 è finalizzata a proteggere la salute e limitare il contagio e l’avanzata del virus.

Una particolare attenzione viene dedicata ai bambini con specifiche patologie, che saranno convocati e presi in carico direttamente dall’Ospedale Infantile di Alessandria.

Le vaccinazioni avranno luogo presso gli ambulatori vaccinali pediatrici dei Distretti (non presso gli HUB vaccinali riservati a over 12), e presso l’Ospedale Infantile di Alessandria, dal lunedì al venerdì .

Alessandria, via Pacinotti, 38 e Ospedale Infantile, Spalto Marengo, 46 – Tortona , via Milazzo, 1 – Novi Ligure, via Papa Giovanni XXIII – Ovada, via XXV Aprile, 22 – Acqui, via Alessandria 1 –

Le preadesioni alla vaccinazione pediatrica si possono esprime su www.ilpiemontetivaccina.it . Nei giorni successivi alla preadesione arriverà ai genitori l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento.

Per manifestare l’adesione il genitore/tutore/affidatario dovrà inserire il numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale del minore, indicando il proprio numero di telefono cellulare. Per modificare o annullare l’appuntamento il genitore/tutore/affidatario dovrà inserire Il numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale del minore, unitamente al codice di prenotazione inviato via SMS con i dati dell’appuntamento.

Il minore dovrà presentarsi all’appuntamento accompagnato da genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore. L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, scrivere a [email protected] o contattare il numero verde 800 957795.