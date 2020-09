Il nuovo legale di Nicoletta Albano è l’avvocato Franco Coppi. L’ex vicesindaco di Gavi, indagata per concussione e peculato, dopo la fine del rapporto con lo studio Goglino di Alessandria, si è rivolta a uno dei più famosi avvocati italiani, già difensore di personaggi illustri come Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi, Antonio Fazio, Vittorio Emanuele di Savoia e Gianni De Gennaro. Coppi, 81 anni, è stato docente universitario ed è professore emerito alla Sapienza di Roma ed è considerato un luminare del diritto penale.

Albano, candidata sindaco con la lista Gavi nel cuore, sta proseguendo la campagna elettorale nonostante le accuse rivolte dalla Procura di Alessandria per il presunto ricatto contro l’ex sindaco Rita Semino e il sequestro preventivo di 33 mila euro per le spese sostenute per scope elettriche, droni, cibo per cani e viaggi, fatte pagare ai cittadini spacciandole per spese legate all’attività istituzionale.