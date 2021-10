Alberto Basso confermato sindaco per la seconda volta

I dati ufficiali non ci sono ancora ma Alberto Basso è stato rieletto sindaco per la seconda volta dagli arquatesi. Lo spoglio è ormai concluso è l’esito del voto è stato chiaro: la maggioranza uscente, vicina al centrodestra, ha prevalso nuovamente, sia contro lo sfidante vero, Federico Braini, sostenuto da un centrosinistra unito rispetto a cinque anni prima, sia contro Enzo Guerra, che si presentava con l’obiettivo neanche troppo velato di far perdere Basso. Guerra, insieme a Vittorio Gifra e Silvano Merlo, faceva parte della “fonda” che nel 2016 mise in difficoltà la maggioranza all’epoca guidata da Paolo Spineto.