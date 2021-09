A pochi giorni dal voto per le amministrative, in programma il 3 e 4 ottobre, il sindaco uscente di Arquata Scrivia, ricandidato con la lista Viviamo Arquata, con un posto su Facebook ha proposto ufficialmente una sfida agli altri due candidati, Federico Braini (Noi per Arquata) ed Enzo Guerra (Amici di Arquata).“A conclusione della campagna elettorale – scrive Basso – vorrei invitare, come è usanza fare, gli altri candidati sindaci a un confronto a tre, con un moderatore neutrale, sui programmi, sulle esigenze e sulle risorse di Arquata. La scelta degli elettori è fondamentale per il futuro del nostro paese e una adeguata informazione non può passare soltanto attraverso le chiacchiere che si scambiano, spesso in assenza di chi la pensa in modo diverso e con informazioni approssimative e non verificate, per le vie del paese.

Trovo che gli arquatesi abbiano diritto a un confronto franco sulle cose concrete, in cui ciascuno dei tre candidati sindaci esponga le sue idee e i suoi progetti e li discuta con gli altri. Io credo molto nella forza, nella solidità e nel valore del mio programma e non ho nessun problema e nessuna paura a presentarlo e a difenderlo di fronte a un contraddittorio. Ho già fatto la mia proposta a voce – conclude – e ora la faccio anche per iscritto: offro la mia disponibilità completa, in una serata che sia comoda per gli altri”.