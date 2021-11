Aldebaran stasera si presenta nel Teatro civico di Gavi.

È in programma stasera, 5 novembre, alle 21, nel Teatro civico di Gavi, la presentazione del circolo di lettura Aldebaran, nato da un’idea di Marco Rabbia e Davide Ravan, titola della libreria Aut di via Mameli. Sarà l’occasione per conoscere le idee dei promotori per questa importane iniziativa culturale e per presentare gli appuntamenti in programma. “Vi aspettiamo carichi di domande e idee per rendere Aldebaran il circolo di tutti gli amanti della lettura”, dicono i promotori. Il circolo terrà i suoi incontri nella sede dell’associazione Fuoriclasse, in piazza Dante, mentre le presentazioni dei libri e gli eventi in generale si terranno nell’Enoteca. Stasera, per l’accesso al teatro, sarà necessari il green pass