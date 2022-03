Sarà affidata alla senatrice Albertina Soliani, presidente dell’Istituto “Alcide Cervi” e vicepresidente nazionale dell’Anpi, l’orazione ufficiale della 78^ commemorazione della Benedicta, che il 10 aprile tornerà in presenza al sacrario partigiano di Capanne di Marcarolo. Le ultime due edizioni dell’evento si sono infatti svolte on line su Youtube e su Facebook a causa della pandemia di Covid. L’annuncio è stato dato su Facebook dall’associazione Memoria della Benedicta. Nata nel 1944 in provincia di Reggio Emilia, ex insegnante e direttrice didattica, Albertina Soliani è stata eletta in Senato nel 2008 con il Pd. Prima di lei parleranno il sindaco di Bosio, Stefano Persano, e il presidente dell’associazione Memoria della Benedicta, Daniele Borioli. La messa sarà celebrata da Don Stefano Tessaglia.