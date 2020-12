Ieri, venerdì 4 dicembre, è stata una giornata lunga e molto frustrante per tanti tortonesi. L’abbondante nevicata ha stravolto tutto: paesi isolati, strade e autostrade bloccate, case senza luce e al freddo.

Pesanti disagi in particolare sulle strade provinciali in entrata e uscita da Tortona. La causa principale è stata la chiusura dell’autostrada ai mezzi pesanti che ha riversato un traffico maggiore sulle strade provinciali che non erano state pulite.

«I disagi principali per il Tortonese – spiega il sindaco di Tortona Federico Chiodi – hanno rigurdato le strade provinciali per Pontecurone, per Castelnuovo e in particolare la 211 all’altezza di Rivalta Scrivia, dove molti mezzi sono rimasti fermi per ore. Sono intervenuti polizia municipale e protezione civile di Tortona per cercare di gestire il traffico ma la presenza di molti mezzi pesanti e le condizioni della carreggiata non hanno consentito di sbloccare l’ingorgo, era impossibile anche cercare di far girare i mezzi per indirizzarli altrove. E’ stata interessata la prefettura che ha fatto intervenire la protezione civile provinciale e la polizia stradale, mentre l’autostrada è stata riaperta alle 19 circa».

Alcuni problemi anche all’interno del concentrico cittadino in particolare nelle zone collinari, con ritardi nella pulizia di alcune aree dovuti anche al fatto che tre mezzi spazzaneve che erano stati incaricati dalla pulizia erano bloccati sulle provinciali dagli ingorghi.

«I lavori per la pulizia sono proseguiti – aggiunge Chiodi – anche se l’intensità delle precipitazioni concentrate in poco tempo ha reso vani gli interventi iniziali della mattinata e più complicata la gestione durante tutto il gorno. Solo a sera, quando ha smesso di nevicare, è stato possibile pulire in modo adeguato le strade e i mezzi hanno continuato il lavoro anche nelle ore successive, anche nelle aree che non erano state originariamente raggiunte. Mi dispiace molto per il disagio che questa situazione può aver causato ai miei concittadini e a tutte le persone che si sono trovate nella nostra zona. Ha colpito in un’area piuttosto vasta e sarà necessario approfondire le ragioni di questi grossi disagi per evitare che si ripetano in futuro».

A Monleale è crollato il palahockey sotto il peso di neve e ghiaccio la tensostruttura ha ceduto, con un danni stimato di circa 150 mila euro per la ricostruzione integrale.

L’energia elettrica è interrotta da ieri pomeriggio in molti comuni tra cui Brignano Frascata, Gavazzana, Sarezzano. Il blackout ha interessato anche le frazioni Mombisaggio e Vho di Tortona.

«L’interruzione della corrente elettrica alla frazione Vho e aree limitrofe – dicono dal Comune – è dovuta a un guasto della linea linea in tre punti, causato dal cedimento di alcuni alberi. L’unità di crisi Enel è impegnata nell’intervento di ripristino e ha comunicato che la corrente elettrica ritornerà entro le 13 di oggi».