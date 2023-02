Alla scoperta  delle “Panchine di San Valentino.

Pronti? Ok si parte alla ricerca delle “Panchine di San Valentino”. Il Distretto del Novese propone la seconda edizione di una bella iniziativa che lo scorso anno ha conquistato cuore di grandi e piccini.

La “caccia” alle panchine inizia domani, martedì 14 febbraio e prosegue fino al 5 marzo e si svolge nei comuni che hanno aderito alla romantica sfida.

Quest’anno sono 44 le panchine, posizionate in altrettanti luoghi accessibili al pubblico, allestite da comuni, proloco, associazioni, o privati, dislocate in 28 comuni Arquata Scrivia con 5 panchine, Basaluzzo con 2 panchine, Borghetto Borbera, Bosco Marengo, Bosio, Capriata d’Orba, Carrosio, Casaleggio Boiro, Cassano Spinola, Francavilla Bisio con 2 panchine, Fresonara, Gavi con 3 panchine, Lerma, Montaldeo, Mornese, Novi Ligure con 4 panchine, Parodi Ligure, Pasturana, Predosa, San Cristoforo con 2 panchine, Sardigliano, Serravalle Scrivia con 4 panchine, Stazzano, Tassarolo con 2 panchine, Vignole Borbera, Villalvernia, Voltaggio e Vendersi (Albera Ligure).

Novità di questa edizione è il “Cuore magico” che, abbinato ad ogni panchina romantica permetterà di svelare una delle 32 opere di street arte selezionate attraverso la call Corto Circuito Creativo, semplicemente inquadrandolo con il proprio smartphone. Le 32 immagini, di questa prima esposizione virtuale, di arte urbana, incentrata sul Cuore, verranno pubblicate anche sul canale Instagram del Distretto del Novese e si avrà tempo per votarle fini al 5 marzo (verranno conteggiati solo i cuori e non i commenti). Al voto della giuria popolare verrà poi abbinato quello della giuria tecnica che concorrerà per il restante 50%. Entro giugno si realizzerà fisicamente l’opera o le opere (max 3) che avrà/avranno ottenuto il punteggio più alto e contestualmente ci sarà anche l’inserimento nel Metaverso, continuando la contaminazione reale e virtuale e viceversa.

Per individuare la posizione esatta delle panchine è sufficiente usare la app Visit Distretto del Novese, che potrà essere scaricata o aggiornata già da oggi; una volta raggiunta la panchina nel paese prescelto, la si dovrà fotografare e taggare @distrettonovese; usare gli Hashtag #VisitDN #ilterritorioromantico #nomedelcomune; pubblicare la foto sui social. Iinfine inquadrare il l “cuore magico” con il proprio smartphone, scoprire l’opera di street art abbinata alla panchina e votarla! Ecco ora si potrà proseguire nel romantico percorso alla ricerca di altre panchine e altre opere da votare.