Sta tornando alla normalità la situazione nelle scuole medie di Gavi rispetto al Covid. Ieri, 13 dicembre, due classi in quarantena sono tornate a scuola, oggi lo stesso farà la terza classe mentre l’ultima rientrerà giovedì. Questo dopo l’esito dei tamponi effettuati dal Sisp dell’Asl nei giorni scorsi. Ancora per oggi non ci saranno né la mensa né le lezioni pomeridiane, che dovrebbero riprendere da giovedì. Nell’asilo “Principe Oddone” ieri la scuola è rimasta chiusa per monitorare tutti i dipendenti dopo un caso di positività. “Oggi – spiega Massimo Mazzarello – presidente dell’Ipab che gestisce l’asilo – tornano a scuola i bambini della sezione che non hanno avuto contatti con la persona positiva”. A Gavi il numero di positivi al Covid resta a quota trenta, fra più alti in provincia rispetto alla popolazione. A Bosio i contagi sono scesi a quattordici e da venerdì è in vigore l’ordinanza che impone la mascherina all’aperto nel centro storico, di fronte alla chiesa e vicino alla farmacia, ai negozi e ai bar e alle Poste. Un provvedimento già emanato anche a Gavi.