Ci sono i fondi per completare la messa in sicurezza di tutto il versante del Forte. Il Comune ha infatti ottenuto 965 mila euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il progetto presentato per consolidare le parti ancora scoperte della collina del Forte è stato giudicato meritevole di essere finanziato dalla Regione con i fondi europei. Le case situate sotto il versante, una volta completati i lavori con le nuove barriere di contenimento, saranno quindi al sicuro in caso di maltempo e potranno essere ritirate le ordinanze di sgombero, ancora in vigore con allerta meteo arancione. Le barriere metalliche, come ricorda il sindaco, Carlo Massa, sono previste su piazza Dante e su tutta la parte di via Garibaldi a ridosso della collina. In totale saranno sei e si andranno ad aggiungere alle ultime due appaltate a giugno sul rione di Monserito per 324 mila euro complessivi e a quelle realizzate dopo le alluvioni del 2014 e del 2019. Una volta terminati questi interventi, l’amministrazione comunale ha intenzione di avviare i lavori riferiti alla regimazione delle acque dalla collina del Forte verso il paese. Sono già disponibili 560 mila euro per il collettore delle acque per piazza Dante mentre si attendono i fondi per il progetto per la regimazione delle acque sul resto del versante della collina.