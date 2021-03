Sono necessarie altre due barriere metalliche per proteggere le case di Monserito, a Gavi, dalle frane. L’amministrazione comunale, con gli 84 mila euro a disposizione, ha avviato la gara per assegnare la progettazione. A fine 2020 sul versante del Forte erano terminati i lavori delle tre nuove barriere e della costruzione del muro a sostegno della mulattiera. Interventi che non hanno però messo del tutto in sicurezza il rione più antico di Gavi. Diverse case, infatti, devono ancora essere evacuate in caso di allerta arancione. Il costo delle due ulteriori barriere è di 965 mila euro, fondi che il Comune chiederà allo Stato un volta presentato il progetto. L’intervento maggiore da realizzare su tutto il versante riguarda però la canalizzazione delle acque, richiesti in particolare dagli abitanti di Monserito sin dal 2015. Gravi problemi hanno riguardato piazza Dante, dove sono stati allagati per due volte in cinque anni box auto e negozi.