Lezioni sospese in tutte le classi della scuola media di Serravalle Scrivia a a causa di un’alunna positiva al coronavirus. Da oggi fino a venerdì, l’attività scolastica si svolgerà solo a distanza e non più in presenza. Lo ha fatto sapere ieri l’istituto comprensivo “Martiri della Benedicta” con un avviso pubblicato sul sito internet istituzionale, firmato dal dirigente scolastico Carlo Oneto.

L’Asl ha informato la scuola della positività dell’alunna e della necessità di mettere in quarantena tutti gli insegnanti della classe, oltre agli altri alunni. Impossibile per la scuola sostituire in tempi così brevi i professori messi in quarantena, da qui la decisione di sospendere le lezioni in presenza in tutto il plesso. Il comunicato fa sapere che i docenti non in quarantena potranno scegliere se fare lezione da casa o recarsi a scuola e utilizzare i pc dell’istituto per collegarsi con gli alunni