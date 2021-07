Anche i giovani possono vaccinarsi senza prenotazione

In tutti centri vaccinali ASL AL è ora garantita la possibilità di essere vaccinati ad accesso diretto e senza prenotazione anche per le ragazze ed i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni. La categoria dei giovani va ad aggiungersi ad altre due categorie che hanno già da qualche settimana l’opportunità di accedere alla vaccinazione ad accesso diretto, ovvero gli Over60 e il personale scolastico.

La vaccinazione con accesso diretto è assicurata compatibilmente con le disponibilità delle dosi, dei posti liberi e della tipologia di vaccino (vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech e vaccino Spikevax di Moderna per la fascia 12-59, vaccini Janssen di Johnson&Johnson e Vaxzevria di AstraZeneca per la fascia degli over60).

La vaccinazione è consentita sia a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale sia a chi si è già registrato su www.IlPiemontetivaccina.it. In quest’ultimo caso non è necessario cancellare la prenotazione/adesione, in quanto è il sistema a farlo in automatico dopo l’avvenuta vaccinazione.

I minorenni devono essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione. L’autocertificazione e il consenso (scaricabili su www.ilPiemontetivaccina.it), unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

Per garantire la copertura delle seconde dosi ed in attesa di nuove forniture, si segnala che per il periodo estivo il servizio di vaccinazione ad accesso diretto prevede un numero limitato di somministrazioni possibili per singolo centro vaccinale. Nella modalità di vaccinazione ad accesso diretto, ai cittadini appartenenti alla categoria Over60 viene proposta la somministrazione dei vaccino monodose Janssen o del vaccino Vaxzevria (AstraZeneca). Manifestando la loro preadesione sul sito ilpiemontetivaccina.it in alternativa all’accesso diretto, i cittadini over60 possono scegliere il tipo di vaccino. Per il personale scolastico la tipologia di vaccino offerta attraverso l’accesso diretto segue esclusivamente il criterio anagrafico.

Qualora le dosi a disposizione non rendessero possibile effettuare la somministrazione, il personale del centro vaccinale provvederà a recepire i contatti dell’utente per far pervenire una nuova convocazione.

Per le tre categorie di popolazione l’attività ad accesso diretto si svolgerà tutti i giorni (salvo chiusure estive) con orario 9.00-12.00 nei seguenti centri vaccinali:

Novi Ligure, Centro Fieristico Le Dolci Terre Viale dei Campionissimi – Ovada, Story Park Via Novi – Tortona – Sala Mons. Francesco Remotti Via Milazzo, 1 (ex Passalacqua)

Ecco il calendario delle chiusure estive dei Centri vaccinali:

Novi Ligure: domenica 8 agosto; sabato 14 agosto; domenica 15 agosto; lunedì 16 agosto; giovedì 19 agosto.

Ovada: domenica 1 agosto; lunedì 2 agosto; mercoledì 4 agosto; giovedì 5 agosto; venerdì 6 agosto; domenica 8 agosto; sabato 14 agosto; domenica 15 agosto; lunedì 16 agosto; martedì 17 agosto; giovedì 19 agosto.

A Tortona il Centro resterà aperto tutti i giorni.